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В Самаре провели молодежный флешмоб в честь знаковой даты

24 июня 2021 11:29
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В Самаре провели молодежный флешмоб в честь знаковой даты

В день 110-летия со дня рождения генерального конструктора авиационных и ракетных двигателей Николая Кузнецова сотрудники ПАО «ОДК-Кузнецов» провели флешмоб в память о генеральном конструкторе самарского предприятия.

23 июня представители самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в ГК Ростех) стали участниками памятной акции, приуроченной 110- летию со дня рождения генерального конструктора Н.Д. Кузнецова, под руководством которого были созданы 57 моделей авиационных, ракетных и индустриальных двигателей марки «НК». Инициатором акции выступил Совет молодежи «ОДК-Кузнецов».

Ровно в 15:00 по местному времени сто десять молодых специалистов двигателестроительного предприятия на одной из главных площадей города — площади Славы — подняли вверх плакаты, составленные в портрет Николая Дмитриевича Кузнецова, а затем синхронно перевернули их другой стороной, выстроив изображения в логотип компании, названной в честь генерального конструктора. Съемку памятного флешмоба с неба вел беспилотный летательный аппарат, оборудованный фото- и видеоаппаратурой, пишет Самру.ру.

«Для каждого, кто причастен к двигателестроению, с именем Николая Кузнецова ассоциируется целая эпоха. Он создатель уникальной школы, и наша глобальная задача сегодня, сохраняя традиции, развивать и приумножать его наследие. В опытно - конструкторском бюро мы делаем ставку на молодежь, у нас много перспективных специалистов и руководителей, - отметил управляющий директор ПАО «ОДК- Кузнецов» Алексей Соболев. - Эта акция в день рождения Николая Дмитриевича символизирует связь поколений и показывает глубокое уважение нашей молодежи к великому человеку, дело которого им предстоит продолжать».

Теги: Николай Кузнецов флэшмоб

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