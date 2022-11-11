В Самаре проведут инклюзивный фестиваль детского творчества «Особый формат»

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Он пройдёт с 14 по 20 ноября в Центральной городской детской библиотеке. В течение недели здесь будут проходить мастер-классы по разным направлениям: изобразительное искусство, дизайн, художественное слово, а также арт-встречи.

Фестивальная неделя завершится гала-концертом, на котором инклюзивные коллективы покажут свои творческие номера – исполнят песни и танцы, прочтут стихи, презентуют декоративно-прикладное творчество. Также будут подведены итоги фестивальной недели и продемонстрированы результаты творческих мастер-классов – поделки и видео-репортажи.