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В Самаре прошёл смотр военно-патриотических объединений Самарской области

4 мая 2023 20:01
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В Самаре прошёл смотр военно-патриотических объединений Самарской области

4 мая 2023 года в Самаре на площади Славы состоялся ежегодный смотр военно-патриотических объединений Самарской области. В нём приняли участие 10 отрядов.

Всего в нашем регионе действуют 212 ВПО, это часть той системной работы по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, которая сейчас имеет огромное значение.

«Сегодня уроки истории – это не просто страницы из учебников и кадры из кино, это живая реальность, которая разворачивается на наших глазах. И наш святой долг – донести до детей и внуков живую память о Великой Победе и смысл сражений, происходящих сегодня, передать им чувство Родины, которое вдохновляет людей и на труд, и на ратные подвиги», – отметил Губернатор Дмитрий Азаров на расширенном заседании регионального организационного комитета «Победа».

В ходе смотра ребята несли почётную караульную службу у Вечного Огня. Они возложили цветы и прошли торжественным маршем перед горельефом Скорбящей Матери-Родине. Перед воспитанниками военно-патриотических объединений. выступили заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Олеговна Пинская и председатель регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ Володя Хачатурович Саркисян.

«Благодаря в том числе примеру юных патриотов – представителей военно-патриотических объединений региона, с каждым годом растёт число молодых людей, которые живо интересуются героическим прошлым и настоящим нашей страны», – отметила Елена Пинская.

В ходе смотра лучшим военно-патриотическим объединениям по итогам 2022-2023 учебного года были вручены дипломы министерства образования и науки Самарской области, а выпускникам ВПО – сертификаты о прохождении военно-прикладных дисциплин.

Переходящий Кубок за 1 место в смотре военно-патриотических объединений Самарской области в этом году был вручен военно-патриотическому объединению «Кадетский корпус» Центра «Авангард-Самара».

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