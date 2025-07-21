В Самаре прошло мероприятие, посвященное вопросам подростковой занятости и развития молодежной сферы

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Ведущие эксперты в области молодежной политики, представители образовательных учреждений, работодателей и общественных организаций в рамках круглого стола обсудили актуальные вопросы подростковой занятости и внедрение Стандарта ответственного трудоустройства подростков.

Организатором мероприятия выступил Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка при организационной поддержке министерства молодежной политики Самарской области, министерства образования Самарской области и министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

«Быть нужными, любимыми и занятыми – это условия счастливого детства. За круглым столом поговорили об опыте регионов по организации занятости и трудоустройства ребят, послушали мнение и запросы самой молодежи, возьмём в работу лучшие практики и поделимся своими наработками. Нацеливаемся на дальнейшее внедрение Стандарта ответственного трудоустройства подростков, который предложила М.А.Львова-Белова, на развитие молодежных организаций и подростковых пространств, на системную работу с подростками в трудной жизненной ситуации. Задач и вызовов много, но вместе мы с ними обязательно справимся, потому что это в интересах развития детей и в интересах развития нашего региона и страны», – сказала Уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области Юлия Николаева.

«Организация занятости подростков и молодежи, вовлечение их в различные виды деятельности (волонтерство, трудоустройство, молодежные акции) позволяет предупредить правонарушения и антиобщественные действия обучающихся. В центре внимания находятся учащиеся «особой педагогической заботы» из социально незащищенных семей, учащиеся, состоящие на профилактическом учете и так далее. Содействие трудоустройству подростков и молодежи – это возможность для ребят приобщиться к трудовой деятельности, узнать о предприятиях региона, чтобы в дальнейшем сделать осознанный выбор профессии», – отметила заместитель министра Самарской области Татьяна Лапшова.

Также в рамках круглого стола состоялось награждение победителей ежегодного конкурса по определению лучшего наставника среди наставников предприятий и организаций, участвующих в реализации в Самарской области практико-ориентированного (дуального) обучения в профессиональных образовательных организациях. В числе жюри - представители министерства промышленности и торговли Самарской области, министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, союза работодателей, профсоюза работников народного образования и науки.

Напомним, что дуальное обучение в СПО – это форма образования, при которой студенты овладевают выбранной профессией на практике в условиях будущего рабочего места, а теорию при этом изучают в стенах учебного заведения. Цель такого обучения – комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности, общих и профессиональных компетенций по профессии/специальности в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, требованиями профессиональных стандартов и квалификационными требованиями работодателей.

Лучшим наставником среди более чем 20 участников конкурса стал наладчик станков и манипуляторов с программным управлением ПАО «ОДК – Кузнецов» Бахытжан Чукаев.

Призерами состязания стали преподаватель физкультуры детского сада «Аленушка» с. Кинель-Черкассы Айгуль Джунусова и заместитель директора ООО «Полиграфия» Светлана Марина.