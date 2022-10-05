В Самаре прошла завершающая стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития города до 2025 года

149

Во вторник, 4 октября в «Точке кипения» Самарского университета имени Королёва прошла стратегическая сессия «Общественное обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития городского округа Самара на период до 2025 года». В обсуждении проекта приняли участи Глава Самары Елена Лапушкина, первый заместитель главы города Максим Харитонов, заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации Самары Владислав Зотов, ректор Самарского университета Владимир Богатырев, председатель Общественной палаты городского округа Самара Габибулла Хасаев.

Напомним, что Стратегия комплексного развития Самары на период до 2025 года была разработана в 2011-2013 годах, когда Главой города был Дмитрий Азаров. Она утверждена решением Думы городского округа Самара 26 сентября 2013 года. Документ, над которым работали 3,5 тысячи самарцев, вошёл в доклад ЮНЕСКО на конференции ООН по жилищному строительству и устойчивому развитию городов. Специалисты оценили качество Стратегии «Самара – 2025», концепцию устойчивого развития самарского исторического центра.

За прошедшие несколько лет на федеральном и региональном уровне принят целый ряд важнейших решений, в первую очередь, о реализации национальных проектов и достижении национальных целей. Стратегия не может существовать без привязки к общим национальным целям и проектам, именно поэтому было принято решение о доработке и корректировке, актуализации стратегии развития городского округа Самара.

По заказу Администрации города совместно с профильными департаментами и районными администрациями Самарский университет провел большую работу по актуализации Стратегии развития Самары в связи с меняющимися условиями. Разработчики назвали ее «Стратегией общественного согласия» - проект прошел широкое общественное обсуждение с привлечением ведущих социологов и применения новой технологии «социологического эхолота».

В ходе обсуждения стратегии Елена Лапушкина подчеркнула, что благодаря активной и совместной работе профессиональных сообществ и жителей городского округа Самара, привлеченных к процессу разработки стратегии, она была признана более чем успешной. При этом она отметила, что Правительством Российской Федерации были предложены ключевые инициативы общенационального плана по выстраиванию стратегического развития, которые требуют решений, направленных на цифровизацию экономики и социальной сферы, необходим учет агломерационных факторов развития территорий, а также согласованность между пространственным и социально-экономическим развитием.

«Сегодня мы сможем оценить итоги работы по актуализации нашей стратегии. Самарский университет активно участвовал в научно-исследовательской и аналитической работе подготовки обновленного документа. Вместе мы нашли способ организовать работу при всех пандемийных ограничениях, вместе проводим завершающий этап в условиях стремительно меняющейся ситуации, обстановки и новых вызовов. При любых условиях стремиться к развитию города и благополучию горожан - наша непосредственная обязанность. Стратегия должна обеспечить достойное место городского округа Самара в ряду сопоставимых по масштабу городов», - подчеркнула Глава города.

В своем докладе Владимир Богатырев рассказал, что предложения от научных организаций, университетов, бизнес-структур, представителей власти и управления Самарской области и городского округа Самара, институтов развития и гражданского общества обсуждались на девяти стратегических сессиях и круглом столе в «Точке кипения» Самарского университета. Применялись две лучшие практики доказательственной политики. Для обобщения полученных предложений были созданы пять междисциплинарных групп. Он также отметил, что реализация действующей Стратегии способствовала позитивным сдвигам в социально-экономическом развитии города. Так, Самара характеризуется высоким качеством трудовых ресурсов, лидирует среди крупных городов России по доле высококвалифицированных работников, существенно превышая среднероссийский уровень.

«В стратегии заложено видение, какими мы будем на горизонте 2025 года, заложены миссии и несколько целей: экономическое, социальное развитие, развитие самоуправления и городской среды. Субъектами реализации Стратегии являются Администрация города и органы местного самоуправления, органы власти всех уровней, бизнес, НКО, активные граждане», - подчеркнул Владимир Богатырев.

Генеральная цель стратегии - добиться вхождения городского округа Самара в группу городов-лидеров Российской Федерации по уровню и качеству жизни населения, разнообразию и комфортности городской среды, конкурентоспособности и инновационно-технологическому развитию экономики, стать мировым центром космического машиностроения и в производстве сквозных технологий, межрегиональным центром креативных индустрий, культуры и туризма.

Чтобы добиться генеральной цели был поставлен ряд стратегических задач: развитие человеческого потенциала, социального пространства личности, повышение уровня и качества жизни населения, устойчивое развитие экономики и повышение ее конкурентоспособности, формирование городского пространства как связанной полицентричной территории, комфортной для проживания и туристских поездок, интегрированной в развитие Самарско-Тольяттинской агломерации и развитие гражданского общества и местного самоуправления.

«Мы сейчас были свидетелями такого системного доклада об изменениях социально-экономической ситуации, которые предлагаются в предстоящие три года, а по многим позициям и далеко за пределами 2025 года. Стратегия – это изменения, а не характеристика деятельности той или иной структуры Администрации города. Документ получился, мы все имеем возможность с ним ознакомиться. Есть много принципиальных вещей, которые изменят облик нашего города. Предложен не текст стратегии, как таковой, предложено научное видение этой стратегии. Как конкретная стратегия будет выглядеть, зависит не только от Администрации города, но и от взаимодействия всех участников городской жизни. Очень важен сейчас этап согласования позиции и редакции каждого слова», - подчеркнул Габибулла Хасаев.

Ознакомиться с актуализированным вариантом Стратегии развития города до 2025 года можно на сайте https://2025samara.ru/. После прошедшего обсуждения документ отправят на утверждение в стратегический городской совет, после чего, в конце 2022 года он будет рассмотрен Думой городского округа Самара.