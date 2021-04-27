В Самаре прошла совместная тренировка парадных расчетов в рамках подготовки к Параду Победы

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На аэродроме Краж в Самаре прошла совместная тренировка пеших и механизированных колонн парадного расчета в рамках подготовки к Параду Победы.

Парадные расчеты были представлены военнослужащими более 10 воинских частей Центрального военного округа, а также представителями Росгвардии, ФСИН и МЧС России. В ходе тренировки отрабатывались синхронность и слаженность движений в парадном строю, а также ответ на приветствие командующего и принимающего парада.

Механизированная колонна была представлена пикапами УАЗ «Патриот», бронетранспортерами БТР-82А, реактивными системами «Ураган» и «Град», оперативно тактическими ракетными комплексами ОТРК «Искандер-М» и зенитными ракетными комплексами С-400 «Триумф», передает пресс-служба ЦВО.