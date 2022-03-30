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В Самаре прошла проверка боеготовности отряда специального назначения «Гром»

30 марта 2022 14:02
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В Самаре прошла проверка боеготовности отряда специального назначения «Гром»

На отряд специального назначения «Гром» возложены функции по обеспечению силовой поддержки при выполнении служебных задач Управлением по контролю за оборотом наркотиков.

Бойцы спецотряда обеспечивают беспрепятственное проникновение на объекты, остановку и блокирование автотранспорта лиц, причастных к противоправным деяниям, захват и конвоирование преступников, освобождение заложников.

На постоянной основе сотрудники проходят обучение в специализированных учебных центрах, повышая свой профессиональный уровень. При подготовке бойцов спецподразделения «Гром» особое внимание уделяется не только правовой грамотности сотрудников, но и огневой, физической и тактико-специальной подготовке.

Так, в марте прошла внезапная проверка боеготовности отряда специального назначения «Гром» к выполнению задач в горно-лесистой местности.

Одна из главных задач такого мероприятия - проверка навыков бойцов, боеготовности и боеспособности закреплённой за отрядом техники, вооружения, экипировки, средств связи.

Бойцы спецподразделения совершили тридцатикилометровый марш в полной экипировке по горно-лесистой заснеженной местности с организацией лагеря, выставлением боевого охранения, посменным наблюдением за местом предполагаемого появления вооружённых преступников. Также бойцы отработали отражение предполагаемого противника на лагерь.

В составе подразделения УНК ГУ МВД России по Самарской области бойцы «Гром» отработали алгоритм действий при поиске и задержании вооружённых преступников, и при обнаружении тайников и закладок. Кроме того, были проведены стрельбы из ручного боевого оружия, стоящего на вооружении отряда специального назначения.

Отряд как специального назначения во время учений сработал как единый организм, в очередной раз показав отличные результаты и высокий уровень служебно-боевой подготовки. Все задачи, поставленные командиром отряда специального назначения полковником полиции Максимом Бельсковым сотрудниками подразделения в ходе внезапной проверки были полностью выполнены.

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