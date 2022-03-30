В Самаре прошла проверка боеготовности отряда специального назначения «Гром»

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На отряд специального назначения «Гром» возложены функции по обеспечению силовой поддержки при выполнении служебных задач Управлением по контролю за оборотом наркотиков.

Бойцы спецотряда обеспечивают беспрепятственное проникновение на объекты, остановку и блокирование автотранспорта лиц, причастных к противоправным деяниям, захват и конвоирование преступников, освобождение заложников.

На постоянной основе сотрудники проходят обучение в специализированных учебных центрах, повышая свой профессиональный уровень. При подготовке бойцов спецподразделения «Гром» особое внимание уделяется не только правовой грамотности сотрудников, но и огневой, физической и тактико-специальной подготовке.

Так, в марте прошла внезапная проверка боеготовности отряда специального назначения «Гром» к выполнению задач в горно-лесистой местности.

Одна из главных задач такого мероприятия - проверка навыков бойцов, боеготовности и боеспособности закреплённой за отрядом техники, вооружения, экипировки, средств связи.

Бойцы спецподразделения совершили тридцатикилометровый марш в полной экипировке по горно-лесистой заснеженной местности с организацией лагеря, выставлением боевого охранения, посменным наблюдением за местом предполагаемого появления вооружённых преступников. Также бойцы отработали отражение предполагаемого противника на лагерь.

В составе подразделения УНК ГУ МВД России по Самарской области бойцы «Гром» отработали алгоритм действий при поиске и задержании вооружённых преступников, и при обнаружении тайников и закладок. Кроме того, были проведены стрельбы из ручного боевого оружия, стоящего на вооружении отряда специального назначения.

Отряд как специального назначения во время учений сработал как единый организм, в очередной раз показав отличные результаты и высокий уровень служебно-боевой подготовки. Все задачи, поставленные командиром отряда специального назначения полковником полиции Максимом Бельсковым сотрудниками подразделения в ходе внезапной проверки были полностью выполнены.