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В Самаре прошел XIII Форум социальных проектов и общественных инициатив «Добрые Новости»

3 июля 2024 11:52
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В Самаре прошел XIII Форум социальных проектов и общественных инициатив «Добрые Новости»

Форум социальных проектов и общественных инициатив «Добрые Новости» ежегодно проводится в рамках федерального информационного проекта «Добрые Новости». Федеральный проект реализуется с 2012 года региональным отделением Российского военно-исторического общества при поддержке Правительства Самарской области, Союза журналистов России и консалтинговой группы «Старая Площадь». Партнерами проекта являются НИУ «Высшая школа экономики», AHO «Лаборатория социальной рекламы», Всероссийская ассоциация руководителей профессиональных фестивалей и конкурсов.

В рамках Форума прошли 5 дискуссионных площадок, выставка-конкурс лучших социальных проектов Самарской области, а также пленарное заседание и торжественное награждение победителей 4-х ежегодных конкурсов: социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости»; юных журналистов «Юнкор»; социальных плакатов; лучших реализованных социальных проектов.

Всего на конкурсы было подано 756 заявок из разных регионов России.
Конкурс «Добрые новости» проводился по 27 направлениям в 13 номинациях, конкурс «Юнкор» по 18 направлениям в 6 номинациях, конкурс социального плаката по двум направлениями – взрослому и детскому.

Всего было выбрано 63 победителя из числа региональных и федеральных СМИ, студенческих и школьных медиацентров, социально ориентированных некоммерческих организаций и профессионалов в области журналистики, социальной рекламы, связей с общественностью и социального проектирования.

В форуме приняли участие представители региональных и федеральных средств массовой и информации, корпоративных PR и пресс-служб, СОНКО, учреждений образования и культуры, органов исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления.

Председатель организационного комитета федерального информационного проекта «Добрые новости», врио вице-губернатора - руководителя департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов в своем выступлении передал обращение врио Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева к участникам форума: «Особенно важно, что сейчас, в условиях информационного давления добрые новости могут поддерживать людей и вдохновлять на новые свершения. Яркие примеры реальной помощи, которые находятся в фокусе вашего внимания, становятся нравственным ориентиром для тысяч активных граждан».

В рамках дискуссионных площадок Форума обсуждались вопросы поддержки некоммерческого сектора и социального предпринимательства; значимость общественных организаций как партнеров продвижения территорий; механизмы социальной рекламы как инструмента диагностики и коррекции социальных проблем и многие другие.

Федеральные спикеры, партнеры федерального информационного проекта «Добрые Новости» отметили, что Форум является ключевой площадкой не только для обсуждения общественных инициатив, социальных проектов, грантов, программ, но и позволяет оценить их результативность, направленную на повышение качества жизни не только жителей Самарской области, но и жителей в целом по всей стране.

«Мы все делаем важную работу - пишем о прекрасных социальных проектах, для того, чтобы большое количество людей участвовало в них, радовалось вместе с нами и делали нашу жизнь лучше», - отметила Светлана Колосова, член жюри основных профессиональных конкурсов, постоянный спикер и модератор крупных международных форумов, партнер федерального информационного проекта «Добрые Новости».

В программе Форума также приняли участие федеральные эксперты Гюзелла Николайшвили, Мария Мокина, Елена Фисенко, Леонид Барков многие другие.

Фото: региональное отделение Российского военно-исторического общества

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