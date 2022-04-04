В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления

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Представители департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области провели семинар – совещание в котором приняли участие представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления.

Для департамента такой формат работы – традиционный и как показывает многолетняя практика, такие семинары помогают органу регулирования, РСО и ОМС обсудить предстоящие изменения тарифов и отработать возможные нюансы, возникающие у всех участников процесса.

«Для нас очень важны подобные семинары. Мы делимся актуальной информацией и у нас есть возможность получить обратную связь, а иногда прояснить возникающие в ходе работы вопросы, сразу по «горячим следам», это всегда идет только на пользу и нашим сотрудникам, и ресурсным организациям, и местным властям» - считает руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области Алёна Гаршина.

В этот раз на семинаре речь шла о введении критериев для сетевых организаций, работающих в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, тарифной кампании в на 2022 год, технологических присоединениях, а также об инвестиционных программах на предстоящий год. Особое внимание было уделено программе догазификации.

«В части технологического присоединения к сетям газораспределения в настоящее время сохраняются три группы заявителей. Однако в газифицированных населенных пунктах и наличии оформленного домовладения подключение может быть осуществлено в рамках социальной догазификации без взимания платы» - пояснил руководитель управления регулирования технического аудита ДЦТР СО Александр Моглячев.