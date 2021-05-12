Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре на Революционной водитель сбил женщину-пешехода
В Самаре на Революционной водитель сбил женщину-пешехода
В Самаре прошел прошел День поминовения журналистов
В Самаре прошел прошел День поминовения журналистов
Во всех внутригородских районах Самары начнется сезонный покос травы
Во всех внутригородских районах Самары начнется сезонный покос травы
Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил в Самаре
Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил в Самаре
Самарский театр оперы и балета примет участие в "Ночи музеев"
Самарский театр оперы и балета примет участие в "Ночи музеев"
Областной семинар-практикум Городецкая роспись пройдет в Самаре
Областной семинар-практикум «Городецкая роспись» пройдет в Самаре
Михаил Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе кабинета за 2020 год
Михаил Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе кабинета за 2020 год
Кадастровая палата по Самарской области реализует проект «Стоп-бумага»
Кадастровая палата по Самарской области реализует проект «Стоп-бумага»
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.16
0.02
EUR 90
0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
В Самаре на выставке представят яхты мировых и российских верфей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре прошел прошел День поминовения журналистов

12 мая 2021 11:19
37
В Самаре прошел прошел День поминовения журналистов

В Самаре, в Троице-Сергиевом Храме, 11 мая (праздник Радоница) прошло богослужение в память об ушедших журналистах губернии. 

Согласно сложившейся традиции, заложенной Самарским областным отделением Союза журналистов России, на службу пришли сотрудники редакций различных изданий, телерадиокомпаний Самарской области, ветераны журналистики, а также преподаватели и студенты профильных кафедр самарских вузов. 

День поминовения журналистов проводится с 1996 года, в этом году он был 25-ым по счету. 

– Мы  рады, что у нашей организации есть такая добрая традиция – в Радоницу вспоминать  коллег, – отметила председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова, – людей, с которыми мы работали, которые были до нас… Горько, что их нет рядом, но они остаются в нашей памяти. День поминовения дает возможность помянуть ушедших товарищей, вспомнить  прошлое, поговорить о профессии, поддержать друг друга.

На протяжении многих лет богослужение в память об усопших совершал отец Георгий (Георгий Шестун), член Союза журналистов России.  В этом году службу вёл его приемник – иеромонах Антоний Подоровский.

– У журналистов опасная профессия. Это воины Отечества, отстаивающие интересы страны, участвующие в духовной борьбе. – Считает Антоний Подоровский, иеромонах Троице-Сергиевого Храма, проводивший молебен. – Сегодня мы  молились об усопших журналистах, которые при жизни возделывали духовную почву, помогали людям сделать правильный выбор.

Прошедший год был годом  больших потерь – с мая 2020 г. по апрель 2021 г. из жизни ушло семнадцать человек:

Арянина Ольга Борисовна,

Букатов Борис Михайлович,

Воскобойников Юрий Семёнович,

Грачева Зоя Алексеевна,

Гусельников Сергей Владимирович,

Давыдов Михаил Ефимович,

Дьячков Сергей  Германович,

Иванов Валерий Семенович,

Казак Василий Иванович,

Лобанов Анатолий Васильевич,

Мальков Валерий Иванович,

Павлухина Галина Михайловна,

Сергиенко Елена,

Сиротин Борис Зиновьевич,

Фетисов Борис Германович,

Эйнман Александр Альбертович,

Эскина Наталья Анатольевна.

Всего в «Скорбном списке»  областного Союза журналистов 488 имен. 

В память о коллегах Самарское областное отделение СЖР учредило  ежегодные именные премии: «С открытым забралом» имени Валерия Иванова,  «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой, «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова,  «За вклад в развитие журналистики» им. Натальи Мануйловой; проводит конкурсы – «Творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы» и «Областной профессиональный конкурс журналистских коллективов им. П.С. Гроссмана». 

Ирина Иберева, руководитель Школы молодого журналиста при Самарском областном отделении СЖР: 

– Ценно, что на День поминовения приходят не только ветераны профессии, но и молодые люди, будущие журналисты. Через эту традицию они становятся ближе к нашему журналистскому братству.  Сегодняшнее мероприятие – повод вспомнить о том, с чего-то начинаются журналистика, Родина и жизнь.

Теги: День поминовения журналисты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области частные клиники привлекут к медобслуживанию на дому пожилых граждан
12 мая 2021  10:00
В Самарской области частные клиники привлекут к медобслуживанию на дому пожилых граждан
Экономика
97
Горожане выражают скорбь в связи с произошедшей трагедией.
11 мая 2021  23:21
Самарцы организовали стихийный мемориал погибшим  в Казани: зажгли свечи и возложили цветы  на фонтанах ул. Осипенко
Общество
409
Главы регионов обсудили вопросы развития и взаимодействия в рамках Научно-образовательного центра «Инженерия будущего».
11 мая 2021  19:30
Дмитрий Азаров и Алексей Русских обсудили сотрудничество между Самарской и Ульяновской областями
Политика
427
Утвержден отчет регионального Территориального фонда обязательного медицинского страхования. 
11 мая 2021  19:18
Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области
Политика
379
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
11 мая 2021  13:42
15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
355
Весь список