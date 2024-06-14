В Самаре прошел конкурс «Лучший знаток основ сестринского дела»

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На базе филиала «Больница» МСЧ-63 ФСИН России был проведен конкурс «Лучший знаток основ сестринского дела», приуроченный ко Дню медицинского работника.

В конкурсе принимали участие медицинские сестры и фельдшеры из 8 филиалов медицинских частей пенитенциарной системы Самарской области. Этот конкурс помог оценить не только теоретические знания медицинского персонала, но и проверить их практические навыки. Конкурс состоял из 5 этапов, в каждом этапе конкурсанты показали себя грамотными и квалифицированными специалистами. Оценку конкурсантов проводило компетентное жюри.

В рамках конкурса участникам предлагалось рассказать о себе и своей профессии на тему «Моя профессия - моя гордость!», ответить быстро и правильно на вопросы и ситуационные задачи, выполнить медицинскую манипуляцию в виде введения внутривенной капельной инфузии.

Все участники конкурса награждены дипломами, а занявшим призовые места вручены памятные подарки.

От всей души поздравляем всех медиков с предстоящим 16 июня Днем медицинского работника!

