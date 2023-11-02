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Готовность нарядов к несению службы проверил начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.
В Самаре прошел гарнизонный строевой смотр и совместный инструктаж нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка
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В Самаре прошел гарнизонный строевой смотр и совместный инструктаж нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка

2 ноября 2023 19:46
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Готовность нарядов к несению службы проверил начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

С целью укрепления строевой выправки личного состава, демонстрации сил и средств, обеспечивающих круглосуточную охрану общественного порядка на улицах города, а также проверки готовности подразделений полиции к несению службы, 2 ноября на площади Куйбышева прошел гарнизонный строевой смотр и совместный инструктаж нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка.

Готовность нарядов к несению службы проверил начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов. Начальник регионального главка МВД России обратил внимание личного состава на необходимость бдительного несение службы, усиленной охраны общественного порядка, строгое выполнение всех поставленных задач, доброжелательность и вежливость при общении с гражданами, готовность всегда прийти на помощь. Вместе с полицейскими в смотре приняли участие представители Росгвардии, общественных организаций правоохранительной направленности, а также сотрудники частных охранных организаций.

Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов наградил почетными грамотами и благодарностями за добросовестное выполнение служебных обязанностей отличившихся сотрудников служб и подразделений ОВД Самарской области, сотрудников Росгвардии, а также представителей ЧОО и общественности.

После церемонии награждения до личного состава были доведены ориентировки на разыскиваемых преступников, информация о похищенных ценных вещах и автотранспортных средствах.

Продолжили строевой смотр демонстрацией владения приемами рукопашного боя сотрудниками ППСП и ГИБДД. Сотрудники Центра кинологической службы показали слаженную работу со своими верными напарниками при задержании условного преступника.

В завершение гарнизонного строевого смотра начальник У МВД России по г.Самаре полковник полиции Дмитрий Урюпин отдал приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка. Под сопровождение оркестра Культурного центра ГУ МВД России по Самарской области сотрудники самарской полиции и Управления Росгвардии по Самарской области, инспекторы ГИБДД, полицейские патрульно-постовой службы, кинологи, полицейская кавалерия городского полка ППСП, служебные автомашины прошли торжественным маршем, после чего выдвинулись для несения службы на улицы города Самара, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

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