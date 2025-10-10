В Самаре прошел Единый день выборов ученического самоуправления

161

Старшеклассники попробовали себя в роли кандидатов и избирателей, с бюллетенями, урнами и наблюдателями. Для ребят это серьезный шаг ко взрослой жизни.

Единый день выборов ученического самоуправления (12+) реализуется в Самарской области с 2022 года. Для подростков это шанс в игровой форме получить первый опыт участия в кампании - от работы комиссии до подсчета голосов.

Проект уже охватил десятки школ региона. Главная цель - показать, что выбор начинается не с возраста, а с ответственности, пишет Сова.