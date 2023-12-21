В Самаре пройдёт торжественная церемония награждения самых активных волонтёров города

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22 декабря в 11:30 в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95) пройдёт торжественная церемония награждения самых активных волонтёров города Самара.

В этот день на церемонии соберутся те, кто на протяжении всего года безвозмездно помогал в организации мероприятий, оказывал помощь приютам, участвовал в донорских акциях и других патриотических акциях.

По итогам года из 2000 добровольцев городского волонтёрского центра г.о. Самара, который действует на базе Самарского Дома молодёжи будут выбраны и награждены 50 самых активных волонтёров. Также будет отмечен вклад в развитие добровольческого движения 10 образовательных организаций. Каждый волонтёр, работает безвозмездно и отдает большую часть своего времени на помощь окружающим, а потому заслуживает награждения за ответственную и добросовестную работу.

Среди почётных гостей мероприятия – депутат Думы городского округа Самара, заместитель председателя Общественного совета по вопросам образования при Главе городского округа Самара Звягинцев Вячеслав, заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики Лановенко Светлана и участник двух гуманитарных миссий на Донбассе Алексей Туровец, которые также примут участие в награждении волонтёров.

В качестве подарка лучшие волонтёры получат благодарственные письма, брендированные блокноты, толстовки и шоперы, сообщает пресс-служба СДМ.

Фото предоставлено пресс-службой СДМ