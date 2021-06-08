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В Самаре пройдёт международная конференция «Инфо-Стратегия 2021: Общество. Государство. Образование»

8 июня 2021 13:21
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В Самаре пройдёт международная конференция Инфо-Стратегия 2021: Общество. Государство. Образование»

7-10 июля 2021 года в Самаре пройдёт XII Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия 2021: Общество. Государство. Образование». В работе конференции предполагается участие представителей региональных и муниципальных органов управления образованием, представителей органов исполнительной власти по информатизации из регионов Российской Федерации и стран СНГ. Мероприятия организовано в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

В ходе конференции пройдут круглые столы и мастер-классы по обмену практическим опытом внедрения информационных систем, а также будет организована выставка. В частности, участники конференции обсудят информационные системы для реализации национального проекта «Образование», вопросы цифровой трансформации сферы образования региона, внедрения автоматизированных систем управления образованием, цифровых образовательных ресурсов, а также вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, развития межведомственного электронного взаимодействия в сфере образования, автоматизации подачи заявлений и зачисления в 1-е классы школ, в дошкольные образовательные организации и многое другое.

По словам Председателя организационного комитета, руководителя компании «ИРТех» Олега Исайкина, конференция «Инфо-Стратегия» стала одним из брендов Самарского региона, традиционной площадкой для встречи лидеров информатизации системы образования из регионов РФ и стран СНГ: «Целью конференции является проведение анализа процессов реализации федеральных проектов национального проекта «Образование», решений для цифровой трансформации сферы образования региона, создания единой цифровой образовательной среды, методик оценки уровня цифровой зрелости сферы образования региона, методов, практик и программных средств обработки данных в целях повышения эффективности мониторинга и управления качеством образования».

В работе конференций предыдущих лет приняли участие специалисты из более 35 регионов РФ, а также представители стран СНГ.

Конференция организуется при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области, министерства образования и науки Самарской области, Федерального института развития образования РАНХиГС при Президенте РФ, Проектного офиса цифрового развития Самарской области, группы компаний «Новый диск» (г. Москва), компания «ИРТех» (г. Самара).

Теги: Инфо-Стратегия 2021 конференция

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