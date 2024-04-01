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В Самаре пройдут ежегодные международные соревнования по спортивному хакингу

1 апреля 2024 11:01
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В Самаре пройдут ежегодные международные соревнования по спортивному хакингу

 

Тинькофф проведет Tinkoff CTF (Capture the Flag)* — ежегодные международные соревнования по спортивному хакингу для ИТ-специалистов. Принять участие в онлайн- и офлайн-форматах могут как эксперты в теме информационной безопасности, так и разработчики, SRE, QA-инженеры, аналитики и другие специалисты. Мероприятие пройдет 20 и 21 апреля в 16 городах России, Беларуси и Казахстана

В основе Tinkoff CTF лежит механика соревнований по спортивному хакингу с заданиями, построенными на современных мемах и отсылках к массовой культуре. В прошлом году Tinkoff CTF собрал более 6800 участников в разных городах России и Беларуси.

Маскот соревнований – капибара — одно из самых популярных животных в массовой культуре за последние годы. Также в этом году новым символом соревнований стал Гиперкуб, тайну которого предстоит разгадать участникам. На каждой его грани — загадки из других миров, которые необходимо разгадать командам. 

Например, командам предстоит: 

— найти вирус на сайте любителей окрошки и восстановить исходную рецептуру;

— усмирить сверхразумного Кота Да Винчи;

— помочь Шерлоку восстановить взломанную базу и найти всех преступников и многое другое.

В основе сценариев — задания на веб-безопасность, безопасность мобильных приложений, инфраструктуры, криптографию и общие задания на хакерский кругозор и смекалку. За правильные решения участники будут получать достижения и очки. Победят команды, которые наберут максимум очков. 

Вячеслав Цыганов, директор по информационным технологиям, вице-президент Тинькофф:

 

«Тинькофф продолжает проводить масштабные мероприятия для объединения ИТ-сообщества и неформального общения. В прошлом году соревнования Tinkoff CTF прошли настолько ярко и эффектно, собрав более 6 тыс участников, что мы не могли не повторить эту затею, которая очень полюбилась всем причастным к сфере ИТ в разных городах. Мы настроены сделать соревнование ежегодной традицией, чтобы привлекать больше участников со всего мира. Это отличная возможность для всех ребят, увлеченных ИТ, вновь собраться вместе, посмеяться, отдохнуть, научиться новому и просто хорошо провести время».

Команды могут подать заявки в две лиги:

Лига новичков

Подходит тем, кто раньше не сталкивался с CTF. Принять участие могут разработчики, инженеры, аналитики, специалисты информационной безопасности и другие мидл- и сеньор-специалисты. 

Лига опытных 

Подходит для специалистов, уже участвовавших в CTF или работающих в сфере информационной безопасности.

Tinkoff CTF пройдет онлайн и офлайн в центрах разработки Тинькофф в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Воронеже, Самаре, Омске, Саратове, Ижевске, Сочи, Красноярске, Калининграде, Минске и Алматы. Участвовать онлайн можно из любой точки мира. 

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