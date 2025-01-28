В Самаре пройдет Ярмарка коопераций

147

Самарский бизнес-инкубатор впервые станет площадкой для проведения Ярмарки коопераций, предоставляя местным производителям возможность напрямую презентовать свою продукцию и наладить долгосрочные отношения с крупнейшей компанией федерального уровня.

ООО «ЭкоСфера», лидер в области аутсорсинга услуг общественного питания, комплексного технического обслуживания и клининга, станет потенциальным заказчиком на этой ярмарке.

К участию приглашаются производители и поставщики продуктов питания, моющих средств и бытовой химии, одноразовой посуды, а также производители и предприятия, реализующие оборудование для общественного питания.

Цель мероприятия – формирование устойчивых цепочек кооперационных связей между малым бизнесом и крупными, средними предприятиями.

Ярмарка пройдет 30 января с 11.00, ул.Главная, 3.

Регистрация участников доступна по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/67979058493639ce22b061d2/