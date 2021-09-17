В Самаре пройдет выставка-ярмарка «От идеи до машины. Наука, технологии, производство»

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23 сентября 2021 года в Самаре на территории парка «Струковский сад» (ул. Красноармейская, 2) с 12:00 до 19:00 пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя и приуроченное к 170-летию Самарской губернии и Году науки и технологий.

Организаторы мероприятия предлагают уйти от привычного формата и предлагают к посещению интерактивную выставку «От идеи до машины. Наука, технологии, производство».

Поскольку 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий, акцент будет сделан на взаимосвязи науки, технологий и производства. Участниками фестиваля станут как приглашенные сотрудники предприятий отрасли машиностроения, так и жители города.

Как сообщает министерство промышленности и торговли Самарской области, во время проведения выставки для всех посетителей будут одновременно организованы несколько площадок. На них будут работать волонтеры, которые подробно расскажут об экспонатах.

На площадке «Наука» будут представлены научные разработки молодых ученых Самарского научно-исследовательского университета им. Академика С.П. Королева и Самарского государственного технического университета. Планируется проведение мастер-классов «Наука в повседневной жизни: простые опыты», «Нескучный научный лекторий» - наука на понятном языке», а также Science Slam – это международный проект популяризации науки, где молодые ученые понятным языком представляют аудитории свои исследования и научные разработки. Кроме того, предусмотрена интерактивная площадка «Механика космического полета».

На площадке «Технологии» будут демонстрироваться технологии, применяемые в машиностроительной отрасли. Для этого организуются интерактивные выставки от института двигателей и энергетических установок СНИУ и от института космической техники СНИУ, мастер-классы по 3D моделированию, управлению квадрокоптером, а также интерактивное шоу «Моделирование самолета». Помимо этого представят модели (ракета-носитель "Восток" и другие), изготовленные к празднованию Дня космонавтики в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина.

На площадке «Производство» отдельное внимание будет уделено выставочным площадкам ведущих предприятий и других учреждений отрасли машиностроения:

-АО «РКЦ «Прогресс»: макет РН «Союз-2» (М 1:20), (49х49х270 см, вес 32кг);

- ПАО «ОДК – Кузнецов» (модель двигателя);

- ООО «ЗПП» (арт-объект из подшипников);

-Самарский университет (учебно-тренировочный комплекс для реализации очных и дистанционных образовательных программ подготовки внешних пилотов беспилотных авиационных систем, рабочее место (2600*1100*1500, вес 60 кг);

- ООО «СВПЗ» (презентационный стенд с вращающимся подшипником);

- АвтоВАЗ (выставка прототипов автомобилей – 4 автомобиля).

Вместе с тем будут работать и другие площадки. Например, устроят тематическую фотозону, а музеи и библиотеки разместят выставочные стенды, посвященные 170-летию Самарской области. Для гостей готовится анимационная программа и выступление инструментальных коллективов и исполнителей.

Кроме того, в юбилейный год 170-летия Самарской области и 60-летия пилотируемой космонавтики зрители смогут посетить интерактивную выставку «Живая история Самарской губернии», которая подарит уникальную возможность узнать историю Самарской губернии в новом формате – через дополненную реальность. Чтобы посмотреть экспонаты, нужен всего лишь мобильный телефон и установленное на нем приложение «Живая история». Среди экспонатов выставки будет личный автомобиль Oldsmobile купца К.П. Головкина, сборочный конвейер на АвтоВАЗе, штанговый опрыскиватель на самоходной базе «Туман», космонавт в скафандре и др.