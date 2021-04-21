В Самаре пройдет выставка военной техники, участвующей в параде 9 мая

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С 6 по 9 мая в Самаре пройдет выставка военной техники и вооружения, приуроченная к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Посещение выставки возможно только при соблюдении масочного режима!

Экспозиция будет размещена на улице Чапаевской, в границах улиц Красноармейской и Вилоновской. Всего будет выставлено 14 единиц техники.

В связи с проведением выставки, а также для обеспечения безопасности граждан, проезд автомобильного транспорта по данному участку ул.Чапаевской будет ограничен.

Будьте внимательны к себе и своим близким: соблюдайте масочный режим и не пренебрегайте социальной дистанцией! Проведение массовых мероприятий в эти праздничные дни возможно в случае, если позволит эпидемиологическая обстановка, а также при строгом соблюдении санитарных требований, утверждённых Роспотребнадзором! Информация обо всех изменениях будет размещена дополнительно по мере поступления.