В Самаре пройдет Всероссийский день правовой помощи детям

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20 ноября 2024 года ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области» проведет Всероссийский день правовой помощи детям.

Основная задача Всероссийского дня правовой помощи детям – правовая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации по вопросам юридических аспектов опеки, алиментных обязательств и другим правовым вопросам детско-родительских отношений, а также широкое информирование граждан о возможностях системы бесплатной юридической помощи.

Мероприятие будет проходить в головном офисе Госюрбюро (г. Самара, ул. Революционная, д. 145 А) в формате дня открытых дверей по предварительной записи по телефону: 8 (846) 995-08-91.

Узнать более подробную информацию о Всероссийском дне правовой помощи детям можно по телефону: 8 (846) 954-94-01.

Фото: freepik.com