В Самаре пройдет Всероссийский день правовой помощи детям

Я нашел ошибку
Главные новости:
Знак особого отличия медаль «Золотая Звезда» была передана супруге погибшего военнослужащего Ольге Колпаковой.
В Самаре полпред Президента Игорь Комаров вручил награду Героя РФ семье бойца
Произведения Косенкова выделяются парадоксальным сочетанием юмора и выразительности, общей декоративностью, жизненной энергией и повышенным градусом колорита.
Самарский художественный музей представит выставку «Дорога к морю» петербургского художника Александра Косенкова
На концерт были приглашены участники СВО и их семьи, ветераны труда, представители общественный объединений инвалидов.
В Самарской филармонии состоялась вокально-инструментальная программа «Родные просторы»
Инспектор пожарного надзора Александр Павлов провел беседу с родителями учащихся Тольяттинского машиностроительного колледжа.
Сотрудники госпожнадзора Тольятти рассказали о мерах пожарной безопасности в отопительный сезон
Также на передвижной экспозиции была представлена техника времен Великой Отечественной войны.
Молодежный совет Самарского Росреестра посетил выставку трофейной техники СВО
В эти дни Самара стала центром обсуждения ключевых вопросов комплексного сопровождения и поддержки ветеранов СВО и их семей.
Сергей Кириенко и Вячеслав Федорищев приняли участие в семинаре руководителей филиалов Госфонда «Защитники Отечества»
В числе новых поступлений в автопарк – легковые и бортовые автомобили, трактор и автогидроподъёмники.
Автопарк «Т Плюс» в Самарской области пополнился новой техникой
Продемонстрировав высокий уровень развития некоммерческого сектора в регионе.
Самарская область заняла четвертое место в рейтинге «Регион-НКО»
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.06
0.51
EUR 106.89
0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет закрытие выставки «Было/Не было»
Мероприятия Музея Рязанова 7 и 9 ноября в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет Всероссийский день правовой помощи детям

6 ноября 2024 16:33
137
Основная задача Всероссийского дня правовой помощи детям – правовая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

20 ноября 2024 года ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области» проведет Всероссийский день правовой помощи детям.

Основная задача Всероссийского дня правовой помощи детям – правовая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации по вопросам юридических аспектов опеки, алиментных обязательств и другим правовым вопросам детско-родительских отношений, а также широкое информирование граждан о возможностях системы бесплатной юридической помощи.

Мероприятие будет проходить в головном офисе Госюрбюро (г. Самара, ул. Революционная, д. 145 А) в формате дня открытых дверей по предварительной записи по телефону: 8 (846) 995-08-91. 

Узнать более подробную информацию о Всероссийском дне правовой помощи детям можно по телефону: 8 (846) 954-94-01.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Знак особого отличия медаль «Золотая Звезда» была передана супруге погибшего военнослужащего Ольге Колпаковой.
06 ноября 2024, 18:41
В Самаре полпред Президента Игорь Комаров вручил награду Героя РФ семье бойца
Знак особого отличия медаль «Золотая Звезда» была передана супруге погибшего военнослужащего Ольге Колпаковой. Общество
77
Также на передвижной экспозиции была представлена техника времен Великой Отечественной войны.
06 ноября 2024, 17:34
Молодежный совет Самарского Росреестра посетил выставку трофейной техники СВО
Также на передвижной экспозиции была представлена техника времен Великой Отечественной войны. Новости компаний
80
В эти дни Самара стала центром обсуждения ключевых вопросов комплексного сопровождения и поддержки ветеранов СВО и их семей.
06 ноября 2024, 17:27
Сергей Кириенко и Вячеслав Федорищев приняли участие в семинаре руководителей филиалов Госфонда «Защитники Отечества»
В эти дни Самара стала центром обсуждения ключевых вопросов комплексного сопровождения и поддержки ветеранов СВО и их семей. Общество
185
В центре внимания
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
6 ноября 2024  13:05
Передача опыта, самореализация, общение с молодежью: самарцы рассказали, каково быть наставником
201
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
5 ноября 2024  13:44
В Самарской области отправили в отставку еще двух министров
792
Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре
5 ноября 2024  12:47
Более 170 единиц спецтехники занято на уборке снега в Самаре
373
Снегопад в Самаре: в ночь сегодня выводили 100 единиц спецтехники
5 ноября 2024  10:46
Снегопад в Самаре: в ночь сегодня выводили 100 единиц спецтехники
464
В День народного единства в Самаре открылась выставка трофейной техники «Сила V правде — гордость и победа»
4 ноября 2024  21:40
В День народного единства в Самаре открылась выставка трофейной техники «Сила V правде — гордость и победа»
1631
Весь список