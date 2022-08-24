В Самаре пройдет целая серия паблик-токов с тинейджерами

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Важная особенность программы Фестивального клуба в этом году — это целая серия паблик-токов с тинейджерами.

Время слушать детей! И говорить о детстве нужно непременно с ними. Поэтому организаторы пригласили участников и организаторов молодёжного лагеря «Наш Дом», чтобы поговорить на важные темы.

24 августа в 17.30 «Права ребёнка по Янушу Корчаку»

Кто такой Януш Корчак и чем его права ребёнка отличаются от прав из Женевской конвенции? Зачем нужны права ребёнка и как их могут использовать родители в повседневной жизни для поддержания комфортных детско-родительских отношений?

25 августа в 17.30 «Детское самоуправление»

Что такое детское самоуправление и как оно работает? Опыт реализации педагогической философии Корчака в условиях детского лагеря.

Послушаем лекцию, поговорим о детях и их самостоятельности, разберём и обсудим реальные ситуации, попоём песни. Участники: Екатерина Сомова и Владислав Шамсуваров. Ведущая: вожатая молодежного лагеря «Наш Дом» Анастасия Шевцова.