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В Самаре пройдет стратегическая сессия по созданию межвузовского кампуса

28 июля 2023 15:45
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Стратсессия «Самара: проектируя кампус будущего вместе» завершит один из этапов пилотного проекта по соучаствующему проектированию.

Стратегические сессии по созданию современных университетских кампусов с широким привлечением всех ключевых аудиторий пройдут в Самаре 3 и 4 августа. Стратсессия «Самара: проектируя кампус будущего вместе» завершит один из этапов пилотного проекта по соучаствующему проектированию.

Пилотный проект по соучаствующему проектированию кампуса проходит в Самарской области по итогам стратсессий по реализации федерального проекта «Создание сети современных кампусов». Они состоялись с 20 по 22 и с 26 по 28 апреля в Институте научной информации по общественным наукам РАН в Москве.

Пилотный проект предполагает привлечение ключевых аудиторий к созданию кампуса на всех этапах: от проектирования до эксплуатации. Для каждой из целевых групп предусмотрены разные мероприятия, которые помогут их максимально заинтересовать и вовлечь в процесс, а также получить наиболее полезные и качественные результаты от взаимодействия.

Напомним, концессионное соглашение о создании международного межвузовского IT-кампуса в Самаре на 5000 мест было подписано на полях ПМЭФ-2023 в присутствии заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, Министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В начале июля министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов представил проект Международного межвузовского кампуса на сессии институтов развития ВЭБ.РФ. Целью сессии стало привлечение институтов развития к работе над комплексными решениями для развития кампуса.

Участниками стратегической сессии в Самаре выступят студенты из проекта «Команды Кампуса» и проректоры по молодежной политике самарских университетов. В качестве экспертов будут приглашены специалисты в области соучаствующего проектирования и ИТ решений из ВЭБ.РФ и СберБанка, представители мэрии города и министерства спорта Самарской области, главный архитектор Самары и «Терниигражданпроект».

На стратегической сессии также будут обсуждаться проектные инициативы по подготовке регионального проекта – международного межвузовского кампуса «Цифровая инженерия». По итогам мероприятия планируется уточнить основную концепцию кампуса, разработать предложения по корректировке дорожной карты проекта и рекомендаций по ее реализации.

В рамках сессии участники обсудят и детализируют ИТ проект «Цифровая Вселенная» и проект «Парк будущего». Результаты работы групп планируется представить на совместном пленарном заседании со стратегической сессией. Ее участниками станут представители Минобрнауки России, Правительства Самарской области, НОЦ «Инженерия будущего», образовательных организаций, партнеры и бенефициары, команда сопровождения проектной работы и другие.
Напомним, проект по созданию сети вузовских кампусов реализуется Министерством науки и высшего образования РФ в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Ранее были проведены два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбраны 17 проектов, в том числе и в Самаре. Предварительный проект строительства самарского кампуса около стадиона «Солидарность Самара Арена» Глава региона Дмитрий Азаров успешно защитил на федеральном уровне. Заявка региона получила самую высокую оценку межведомственной комиссии, а сам проект – поддержку Президента России Владимира Путина.

Проект по созданию современных университетских кампусов отвечает целям и задачам Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом РФ с 2022 по 2031 годы.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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