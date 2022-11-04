В Самаре пройдет региональный сбор гуманитарной помощи Народного фронта

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Народное единство, народный фронт и девиз «Всё для победы» – три столпа, которые станут фундаментом акции по региональному сбору гуманитарной помощи в рамках проекта «Все для победы» на тематической выставке «МЫ ВМЕСТЕ» в Самаре.



О благотворительном фонде и специальном портале «Все для победы», созданном Общероссийским народным фронтом, жители России узнали ещё в июне этого года. За это время миллионы жителей нашей страны помогли тем, кто отстаивает и защищает Родину, а также тысячам мирных жителей освобожденных территорий Украины.



В День народного единства центральной офф-лайн площадкой всероссийского проекта «Все для победы» станет знаковый инфраструктурный объект Самарской области СКК «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого», где с 13.30 волонтеры проекта будут принимать гуманитарную помощь - продукты, теплые вещи, предметы первой необходимости и т.д.



Также 4 ноября региональное отделение Народного фронта запускает большую региональную акцию «163 рубля для Победы», в рамках которой всем жителям Самарской губернии будет предложено внести посильный вклад и перевести в фонд «Все для победы» сумму с цифрами 63 (63 рубля; 163 рубля; 763 рубля), символизирующую Самарский регион. Собранная сумма будет направлена на закупку необходимой экипировки для бойцов 2-ой гвардейской армии. Сумма взноса в фонд может быть абсолютно любой: ведь нет понятия «маленькая помощь», но есть большая, единая страна, которая сильна своими героями и неравнодушными гражданами!

Фото: минспорта СО