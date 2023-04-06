В Самаре пройдет расширенное заседание областного оргкомитета «Победа»

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В пятницу, 7 апреля, в 13:30 в конференц-зале здания Правительства Самарской области состоится расширенное заседание областного оргкомитета «Победа» под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.



Центральной темой заседания станет подготовка к празднованию 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, будут подведены основные итоги патриотической работы по сохранению исторической памяти, которая велась в Самарской области в прошлом периоде, а также обозначены задачи на перспективу.



В очном и онлайн-формате участие в мероприятии примут ветераны, Герои России, Герои Социалистического Труда, Почётные граждане, награжденные высшими государственными наградами и члены семей погибших Героев Отечества, военнослужащие – участники специальной военной операции, представители регионального отделения АНО «Комитет семей воинов Отечества», заслуженные люди региона, представители органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных структур, депутаты различного уровня, главы муниципальных образований, волонтёры Победы, представители бизнес-сообщества, широкого спектра общественных, образовательных организаций и других институтов гражданского общества. Впервые в работе заседания областного оргкомитета примут участие представители делегации из Донецкой Народной Республики.



Онлайн-трансляцию заседания областного оргкомитета «Победа» можно будет смотреть на сайте Правительства Самарской области, на сайте «Самарского областного вещательного агентства», а также на площадках в социальной сети ВКонтакте, в группах: «Самарская область» и «Самарское областное вещательное агентство».

Фото: департамент информационной политики СО