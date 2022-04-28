В Самаре пройдет онлайн-шествие «Бессмертного полка» в дополнение к традиционному

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Онлайн-формат позволит отдать дань уважения к героям Великой Отечественной войны тем, кто не сможет принять участие в традиционном шествии «Бессмертного полка».

Подать заявку можно до 7 мая на сайте 2022.polkrf.ru, а также через мини-приложения в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/polk_app и «Одноклассники» https://ok.ru/app/polk.

Отметим, что в личном кабинете добавили возможность разместить не только анкету ветерана, но и его историю, основанную на воспоминаниях.

Трансляция онлайн-шествия «Бессмертного полка» состоится 9 мая.

Офлайн-шествие пройдет также 9 мая. Начало в 11.00 Все желающие смогут пронести фотографию своего родственника – участника Великой Отечественной войны - по улице Молодогвардейская через площадь Куйбышева до улицы Маяковского.