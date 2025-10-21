В Самаре пройдет лекция «Самарская площадь: пространство памяти»

102

24 октября (пятница) в 18.30 пройдет лекция «Самарская площадь: пространство памяти» (12+) в рамках цикла мероприятий «Дом творчества. Точка. Район в деталях» и проекта «По соседству». Ее прочитает кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей «Заварка» Екатерина Гурова.

Лекция посвящена району вокруг «Заварки». Посетители узнают об архитектурном ансамбле Самарской площади, деревянных домах на улице Ярмарочной, школе №81, кинотеатре «Первомайский» и других объектах. Также речь пойдет об устных воспоминаниях людей, которые жили или живут рядом с домом Маштакова, и гостей города, в разное время посещавших это место.

Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.