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В Самаре пройдет форум Общественной палаты РФ «Сообщество»

14 августа 2023 17:38
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Задача форума – выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.

29 и 30 августа в Самаре в СКК «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого» (Молодогвардейская ул., д. 222) состоится традиционный форум Общественной палаты Российской Федерации «Сообщество». Тема форума – «Гражданское общество России – основа развития». В этом году региональные форумы «Сообщество» уже прошли в Воронеже и Якутске, до конца года запланировано проведение форума в Вологде. Итоговый форум «Сообщество» пройдет в Москве в начале ноября.

Форум «Сообщество» с 2015 года ежегодно проводится Общественной палатой Российской Федерации. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума – выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.

«Форумы «Сообщество», проводимые в разных регионах России, стали площадкой для диалога между жителями и представителями властей – федеральной, региональной, местной. Стало традицией проводить такие форумы с участием НКО, гражданских активистов, а также глав регионов, представителей министерств и ведомств. Во время форума в Самаре участники смогут не только рассказать о своих проектах и идеях, но и поставить перед властями вопросы, требующие решения, привлечь внимание чиновников к проблемам в сфере образования, ЖКХ, здоровья и к другим проблемам, которые волнуют жителей», – отметила Лидия Михеева, Секретарь Общественной палаты РФ:

В сложившейся социально-экономической ситуации эффективность органов государственной власти в немалой степени зависит от конструктивного диалога, взаимодействия с гражданским обществом. Самарская область – в числе лидеров в стране по развитию некоммерческого сектора, в регионе на постоянной основе проходят рабочие встречи представителей Общественной палаты Самарской области с членами Правительства Самарской области при участии губернатора Дмитрия Азарова. «Общественная палата Самарской области за много лет своей работы сумела стать институтом, который способствует развитию диалога и взаимодействия в нашем регионе. Общественная палата является центром притяжения общественных сил, открытой площадкой для обсуждения и согласования позиций различных сегментов нашего общества по значимым для людей и всего региона темам. Для органов государственной власти, Правительства, для меня как губернатора это важнейший интеллектуальный ресурс. С вашей помощью мы всегда имеем возможность получить прямую и честную обратную связь от жителей области, сверить свою работу с потребностями и ожиданиями людей», – отметил работу организации Дмитрий Азаров.

В программе форума «Сообщество» в Самаре запланированы секционные дискуссии и проектные сессии, круглые столы, мастер-классы, семинары, питчинг-сессии, тренинги и рабочие совещания. В числе участников – члены федеральной и региональных общественных палат, руководители и представители НКО, органы исполнительной власти и приглашенные эксперты.

Программа форума разделена на три тематических трека: «Суверенитет», «Традиции» и «Возможности». 

К участию в форуме приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять активное участие в изменении страны. 

 

Фото: пресс-служба ОП РФ

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