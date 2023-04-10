В Самаре пройдет фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека»

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15 и 16 апреля в ВЦ «Экспо-Волга» уже в девятый раз пройдет фестиваль «Друг Человека». На предстоящей выставке ожидается участие около 200 собак и более 200 кошек. Животное можно забрать домой бесплатно. Вход на выставку свободный.

«Друг Человека» - это больше, чем выставка. Каждый фестиваль индивидуален, отличается от предыдущего. В прошлом году выставочное пространство преобразилось - в новых декорациях развернулся настоящий город животных.

На девятом фестивале эта концепция будет сохранена, но появятся и новые активности, экспозиции, партнеры. Для гостей и будущих владельцев животных партнеры и организаторы фестиваля подготовили конкурсы и подарки. Эксперты выступят с лекциями по выбору, воспитанию и по уходу за животными, расскажут об интересных техниках дрессировки собак и продемонстрируют умения своих подопечных. Также для удобства гостей будут работать фуд-корт и детская игровая зона.

За годы работы выставки более 700 бездомных животных обрели дома.

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