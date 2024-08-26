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Опубликована полная программа фестиваля ВолгаФест 2024 в Самаре
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В Самаре пройдет фестиваль "Территория моды"

26 августа 2024 13:49
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В Самаре пройдет фестиваль "Территория моды"

Модное комьюнити "Территория моды" примет участие в фестивале "ВолгаФест-2024. Другие берега", который стартует в Самаре 26 августа и продлится до 1 сентября.

13 брендов одежды, обуви и аксессуаров представят свою продукцию в шатрах, установленных на набережной в районе Струковского сада. В течении недели можно будет примерить и приобрести модные изделия, лично пообщаться с дизайнерами-создателями, а также посетить тематические лекции и мастер-классы.

Впервые фестиваль "Территория моды" прошел два года назад и собрал около 100 предпринимателей из Самарской области. В этом году зарегистрировано 150 участников — причем из разных регионов страны, пишет Волга Ньюс.

 

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