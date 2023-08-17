В Самаре пройдет фестиваль «Самарское Знамя»

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19 августа в Самаре состоится юбилейный V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»

Самарское знамя – символ победы России в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., освобождения стран Балканского полуострова от 500-летнего османского ига, чести и доблести русского солдата и офицера, народа готового всегда придти на помощь, единственное в мире полотнище, удостоенное Ордена «За храбрость» Республики Болгарии.

Сегодня в ходе специальной военной операции Самарское Знамя, освященное славными боевыми подвигами наших предков, защищающих мирных жителей, славянскую культуру и православную веру, историческую память и правду, является символом Самарского батальона.

Юбилейный фестиваль начнется 19 августа в 12.00 с торжественного молебна в Иверском женском монастыре. После состоится церемония возложения цветов к могиле инициатора создания Самарского знамени П.В. Алабина и крестный ход с копией знамени.

В 13:00 в Струковском саду состоится торжественная церемония открытия фестиваля, в ходе которой прозвучит патриотическая концертная программа с участием военного оркестра 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Особенностью станет историческая форма в которую будут одеты музыканты.

Также до 19.00 в Струковском саду будут работать 40 интерактивных площадок, воссоздающих быт, культуру и военные традиции конца XIX века с участием военно-исторических клубов из разных регионов России, а также площадки с информацией, направленной на поддержку и прославление современных героев страны.