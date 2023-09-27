В Самаре пройдет благотворительный вечер, посвященный презентации проекта "Путевка в жизнь"

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28 сентября 2023 года в 19.00 состоится благотворительный вечер, посвященный презентации проекта "Путевка в жизнь". Цель мероприятия – рассказать о перспективах наставничества для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации через социализацию с помощью значимых взрослых.

Этот проект на территории Самарской области начался в октябре 2022 года. В настоящее время он получил поддержку Правительства Самарской области и Фонда президентских грантов.

Тема наставничества является актуальной для региона. В проекте участвуют подростки из социально-реабилитационных центров и взрослые, прошедшие подготовку в "Территории Добра". Как отметил губернатор Самарской области Д.И. Азаров, "проект очень важный как для детей, воспитывающихся без родителей, так и для детей, воспитывающихся в сложных семьях".

В Самаре на данный момент 4 учреждения участвуют в проекте "Путевка в жизнь", сейчас уже сформировано 15 пар взрослый-подросток. Своих наставников ожидают 23 подростка и 79 кандидатов в наставники проходят подготовку для участия в проекте. Мы планируем расширять охват учреждений Самарской области и конечно же хотим, чтобы о проекте узнали как можно больше неравнодушных людей.

В числе приглашенных гостей благотворительного вечера представители государственной власти, депутаты Самарской губернской Думы, специализированных детских учреждений-участников проекта, партнёры фонда-представители крупного и среднего бизнеса Самары, а также действующие наставники.

Мероприятие будет проходить в формате круглого стола.