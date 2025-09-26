В Самаре пройдет благотворительный показ «Мода без границ»

148

3 октября в 18:00 в Самарском бизнес-инкубаторе состоится первая региональная акция «Мода без границ» (0+).

Как отмечают в администрации, проект направлен на поддержку молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и привлечение внимания к вопросам их социальной адаптации и трудоустройства.

В дефиле примут участие молодые люди с ментальными особенностями. Они представят одежду известных брендов и самарских дизайнеров. Инициатором показа стала топ-модель и режиссер показов Кристина Васильева.

Показ пройдет по адресу: ул. Главная, д. 3. Вход свободный, пишет Самара-МК.