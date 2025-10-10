В Самаре проходят общественные обсуждения проекта Стратегии развития города до 2036 года

197

В Самаре продолжаются общественные обсуждения проекта Стратегии социально-экономического развития города до 2036 года. Документ объединяет ключевые направления развития города, определенные вместе с активными жителями, в том числе в ходе тематических и районных стратегических сессий.

Представленный на общественные обсуждения проект Стратегии социально-экономического развития города до 2036 года – это результат 11 общегородских и 9 районных стратегических сессий, которые проходили с февраля по май 2025 года.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном сайте администрации городского округа Самара https://www.samadm.ru/public-hearings/#/discussions?filter=3 и в Государственной информационной системе «Управление» https://gasu.gov.ru/ в разделе «Система стратегического планирования»/ «Общественные обсуждения».

Внести свои предложения и замечания может каждый житель Самары до 16 октября.