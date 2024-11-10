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10 ноября - заключительный день работы передвижной выставки трофейной техники НАТО "Сила V правде - гордость и Победа" (0+).

Она открылась на площади Куйбышева 4 ноября. В качестве экспонатов представлены танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и на Украине. Техника была захвачена военнослужащими группировки войск "Центр" на донецком и авдеевском направлениях СВО.



Танк Abrams, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer, бронетранспортеры М113, Kirpi и другие образцы автобронетанковой техники на выставке уже увидели десятки тысяч человек.

- Отличная выставка, правильная, нужная для воспитания подрастающего поколения. Наши дети должны знать историю нашей страны. Нужно показать, как мы с этим можем бороться, готовы и делаем это, - делятся посетители.

Главная задача выставки - развеять миф о непобедимости западного вооружения.

- Испытываю чувство гордости за нашу Российскую армию. И здесь эти западные ценности стоят разрушенные и сгоревшие. Нашим воинам, всем нам, Победы, - говорят те, кто уже побывал на выставке.

Экспозиция будет работать до 20:00 10 ноября. Вход бесплатный, пишет Сова.