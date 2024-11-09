В Самаре проходит фестиваль «Территория моды»

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С 8 по 10 ноября 2023 года в LETOUT Аутлет Молле (Самара, Московское шоссе, 18 км) пройдет масштабное мероприятие в сфере индустрии моды региона – третий маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области».

Более 160 представителей модной индустрии, 100 выставочных павильонов, 50 показов, экспертная программа для профессионального сообщества — все это программа III маркета-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области».

Гостей и участников второго маркет-фестиваля ждёт насыщенная программа и возможность сделать интересные покупки.