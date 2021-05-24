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В Самаре продолжаются рейды по контролю за соблюдением масочного режима

24 мая 2021 16:21
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За прошлую неделю  запротоколировано 3 нарушения.

В Самаре продолжаются рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

За прошлую неделю  запротоколировано 3 нарушения – административные материалы составлены в отношении тех пассажиров, которые категорически отказались пользоватьсямасками. Им грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. Решение о наказании будет принято судом.

Погодный фактор и другие комплексные меры противодействия коронавирусной инфекции не являются поводом для отказа от ношения средства защиты органов дыхания от начала и до конца поездки. Сотрудники контрольно-ревизионных бригад напоминают пассажирам, что еще перед входом в салон нужно надевать маски, причем правильно, закрывая и рот, и нос. В масках нужно быть от начала и до конца поездки. И только при наличии средства защиты органов дыхания кондуктор может продать билет – об этом персонал перевозчиков инструктируют ежедневно, а все спорные и конфликтные ситуации досконально разбираются на еженедельных собраниях.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: контроль масочный режим

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