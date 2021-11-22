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В Самаре продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте

22 ноября 2021 15:36
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С начала прошлой недели вдвое увеличилось количество протоколов на антимасочников.

Контрольные бригады продолжают работать по усиленному графику. Проверок соблюдения масочного режима в общественном транспорте по-прежнему не менее 80 каждую неделю. При этом с начала прошлой недели вдвое увеличилось количество протоколов, оформленных по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

При повторном случае штраф за аналогичное нарушение может вырасти до 50 тысяч рублей.

Всего же с сентября 2020 года составлено 659 протоколов, из них 515 – в текущем году.

Сегодня рейды по выявлению пассажиров без средств индивидуальной защиты начались с периметра железнодорожного вокзала. Здесь находится одна из самых крупных транспортных развязок города: проложены автобусные, троллейбусные и трамвайные ветки.

«Случается, что во время рейса один-два человека отказываются от ношения маски. А в основном сейчас пассажиры стали мягче реагировать на просьбу надеть средство защиты. О необходимости соблюдения режима я всех предупреждаю еще на входе в салон», – отметила кондуктор автобуса Фатима Урокова.

В поле зрения представителей контрольных бригад – не только пассажиры, но и персонал транспортных предприятий. Требования по соблюдению масочного режима одинаковы для всех. Единственное исключение – облачаться в маску не обязательно водителям тех транспортных средств, кабина которых полностью изолирована от пассажирского салона. Тем не менее, все сотрудники, выходящие на маршруты, получают маски утром, перед сменой. Продолжаются и ежедневные инструктажи.

Контроль за реализацией противоэпидемических мер в Самаре продолжится в режиме усиления до особого распоряжения штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Рейды организуются ежедневно во всех районах Самары. Проверяющие дежурят на линиях как в утренние и вечерние часы пик, так и в межпиковое время.

На предприятиях следят и за тем, чтобы влажная уборка и дезинфекция подвижного состава выполнялись в соответствии с установленным регламентом. Кроме того, теперь в регламентные работы входит обслуживание рециркуляторов и обеспечение очистки воздуха от вирусов и бактерий во время поездок.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Городской транспорт

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Комментарии

22 ноября 2021 16:53
ГОСТЬ
Тема очень серьезная. Каждый день еду на трамваях номер 4 или 3 от остановки Аэродромная/Промышленности в сторону 22 Партсъезда утром. Полно людей без масок в транспорте. Даже кондукторы. Никто никогда не проверял масочный режим !
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