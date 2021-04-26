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В Самаре продолжается контроль за соблюдением масочного режима в транспорте
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В Самаре продолжается контроль за соблюдением масочного режима в транспорте

26 апреля 2021 16:11
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Так, ежедневно в Самаре проверками охватывают свыше 30 маршрутов всех видов городского пассажирского транспорта.

Необходимость активизации работы продиктована объективными задачами: не допустить значительно роста числа заболевших коронавирусной инфекцией и повысить уровень защищенности горожан при нахождении в общественных местах.

Так, ежедневно в Самаре проверками охватывают свыше 30 маршрутов всех видов городского пассажирского транспорта. По результатам 60-ти рейдов, организованных за прошлую неделю, в отношении нарушителей масочного режима составлено 23 протокола. Фигурантами таких административных материалов чаще всего становятся те нарушители, которые в категоричной форме отказываются надевать средства защиты органов дыхания и покидать салоны транспортных средств, задерживают рейсы и ведут себя конфликтно. В этом случае помощь контрольно-ревизионным бригадам оказывают представители органов полиции и народные дружинники. Впрочем, тем, кто просто забыл взять средства индивидуальной защиты в дорогу, приходится тоже покидать транспортные средства – высаженных 181 человек.

Кондуктор имеет право не обилечивать пассажиров, не имеющих масок. Согласно инструкции, он должен уведомить водителя о том, что в салоне – нарушитель(и). Транспортное средство не отъезжает от остановки до тех пор, пока все попутчики не наденут средства защиты органов дыхания.

 

Фото:  горадминистрация

Теги: масочный режим Самара транспорт

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