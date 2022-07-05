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В Самаре приставы обязали строительную организацию устранить недостатки при возведении многоквартирного дома

5 июля 2022 09:24
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В Самаре приставы обязали строительную организацию устранить недостатки при возведении многоквартирного дома

 

Судебные приставы Октябрьского района г. Самары обязали организацию, занимающуюся строительством зданий, устранить 38 недостатков, допущенных ею при возведении многоквартирного дома. 

Взыскателями выступили неравнодушные жители, которые жаловались на отсутствие в доме горячей воды, неисправную отопительную систему, неработающие лифты и др. Более того, в доме не установлено специальное противопожарное оборудование, что нарушает нормы  безопасности и создает угрозу жизни и здоровью людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Экспертизой установлены и другие не менее серьезные недостатки: трещины на фасаде, неправильно установленные вентиляционные каналы на кровле, неправильная отделка балконов и лоджий и др. Жильцы, не добившись от застройщика положительного решения вопроса, обратились в суд, который обязал организацию в течение шести месяцев устранить нарушения. 

В отделении Октябрьского района г. Самары на основании решения суда было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель предупредил должника-организацию об ответственности за уклонение от исполнения своих обязательств и разъяснил, что за дальнейшее бездействие к руководству организации будут применены меры принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Свои обязательства строители выполнили только после вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». В рамках исполнительного производства сотрудниками Службы совершен выход по месту проведения исполнительных действий. В ходе него было установлено, что специалистами проведены отделочные работы и устранены все недостатки. 

 

Теги: Судебные приставы

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