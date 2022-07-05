В Самаре приставы обязали строительную организацию устранить недостатки при возведении многоквартирного дома

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Судебные приставы Октябрьского района г. Самары обязали организацию, занимающуюся строительством зданий, устранить 38 недостатков, допущенных ею при возведении многоквартирного дома.

Взыскателями выступили неравнодушные жители, которые жаловались на отсутствие в доме горячей воды, неисправную отопительную систему, неработающие лифты и др. Более того, в доме не установлено специальное противопожарное оборудование, что нарушает нормы безопасности и создает угрозу жизни и здоровью людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Экспертизой установлены и другие не менее серьезные недостатки: трещины на фасаде, неправильно установленные вентиляционные каналы на кровле, неправильная отделка балконов и лоджий и др. Жильцы, не добившись от застройщика положительного решения вопроса, обратились в суд, который обязал организацию в течение шести месяцев устранить нарушения.

В отделении Октябрьского района г. Самары на основании решения суда было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель предупредил должника-организацию об ответственности за уклонение от исполнения своих обязательств и разъяснил, что за дальнейшее бездействие к руководству организации будут применены меры принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Свои обязательства строители выполнили только после вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей и предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». В рамках исполнительного производства сотрудниками Службы совершен выход по месту проведения исполнительных действий. В ходе него было установлено, что специалистами проведены отделочные работы и устранены все недостатки.