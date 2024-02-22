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В Самаре презентовали форму участников и волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи

22 февраля 2024 15:58
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В разработке дизайна формы активное участие принимали и сами участники фестиваля из Самарской области.

С 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» пройдет Всемирный фестиваль молодёжи, на котором Самарскую область представят 180 участников и 90 волонтёров. Специально для них был разработан дизайн форма, который визуально отражает особенности 63 региона.

Концепция построена на слогане – «Человек Самарский», как отдельная ступень эволюции человека. Основной посыл дизайна в том, что географическое расположение региона, его промышленное развитие, природные и культурные достопримечательности, возможности роста для молодых жителей Самарской области – всё это формирует людей, которые проживают в регионе.

«У Самарской области есть много «визитных карточек»: это и Грушинский фестиваль, и самая большая площадь России, и монумент ракеты-носителя «Союз» в центре города, и разумеется, река Волга. Всё это формирует «волжский дух», которым пропитаны самарцы. Нам есть чем гордиться, и мы хотим поделиться этим с миром. Всемирный фестиваль молодёжи – это отличная возможность рассказать гостям ВФМ про Самарскую область и, главное, про людей, которые здесь живут, потому что именно они – самая большая ценность нашего региона. При разработке формы для участников и волонтёров мы опирались на основные особенности, характеризующие наш регион, – волжская культура, география, архитектура», — отметил министр молодёжной политики Самарской области Сергей Бурцев.

В разработке дизайна формы активное участие принимали и сами участники фестиваля из Самарской области. Форма волонтёров включает в себя утепленный жилет, худи и шоппер, а участники будут одеты в футболку, рубашку, а также получат особенный шоппер.

ВФМ–2024 объединит 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и др., включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

 

Фото:  пресс-служба Центра привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024 в Самарской области

Теги: Самара

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