В Самаре представители Росгвардии приняли участие в памятных мероприятиях

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Представители Росгвардии приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В этот день в регионе вспоминают 57 стражей порядка, погибших 22 года назад в страшном пожаре в здании областного УВД, а также всех тех, кто пожертвовал своей жизнью, выполняя служебный долг. Имена погибших выбиты в граните Мемориального комплекса, возведенного на месте трагедии. Двадцать семь сотрудников погибших в тот горький день - из числа подразделений, которые в настоящее время входят в состав Росгвардии.



Почтил память погибших товарищей исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Нечаев. Вместе с первыми лицами региона, руководителями правоохранительных органов и силовых структур, он возложил цветы к Вечному огню. После возложения собравшиеся приняли участие в молебне в часовне Святого Александра Невского.



«Сегодня мы отдаём дань памяти не только тем, кто погиб в этой страшной трагедии, но и всем сотрудникам, погибшим на боевом посту. Они являют собой образец беспримерного мужества и героизма. Память о погибших героях навсегда останется не только в сердцах сослуживцев и родственников, но и будущего поколения сотрудников Росгвардии», - подчеркнул полковник полиции Евгений Нечаев.