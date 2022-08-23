В Самаре представители Росгвардии приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню окончания Курской битвы

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Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню окончания Курской битвы. На площади Славы состоялось возложение цветов к Вечному огню у горельефа Скорбящей Матери-Родине.



В церемонии принял участие и заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Нечаев. Вместе с первыми лицами региона, руководителями правоохранительных структур и органов муниципальной власти, он отдал дань памяти тем, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны.



«Курская битва – одно из ключевых событий Великой Отечественной войны. Мы с глубокой благодарностью вспоминаем тех, кто выстоял и победил на нашей земле, отдаем дань уважения ныне живущим фронтовикам и труженикам тыла, скорбим и склоняем головы перед павшими, ценою собственной жизни защитившими свободу и независимость нашего Отечества», - подчеркнул Евгений Нечаев.