В Самаре предложили пути решения проблемы безнадзорных животных

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Участники заседания «Совета муниципальных образований Самарской области» предложили пути решения проблемы безнадзорных животных.

На сегодняшний день законодательством предусмотрен отлов бездомных животных, их стерилизация и вакцинация, а затем выпуск на прежние места обитания. Исключение – собаки, которые проявляют немотивированную агрессию.

По данным специалистов, выпуск животного после вакцинации и стерилизации не снижает численность животных в стаях и угрозу от них для населения. Чаще всего стаи появляются в садоводческих товариществах – где хозяева оставляют их одних. Негативное влияние оказывает и подкормка собак жителями.

«В Самаре действует приют на 600 собак, но этого недостаточно. Необходимо и дальше развивать эту систему,а также воспитывать ответственное отношение людей к питомцам», - отметила Елена Лапушкина.

Участники совещания одобрили идею расширения сети приютов для безнадзорных животных.

Предложения по сокращению численности собачьих стай здесь, сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Фото: pixabay