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В Самаре предложили пути решения проблемы безнадзорных животных

16 декабря 2021 14:53
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Участники совещания одобрили идею расширения сети приютов для безнадзорных животных.

Участники заседания «Совета муниципальных образований Самарской области» предложили пути решения проблемы безнадзорных животных.

На сегодняшний день законодательством предусмотрен отлов бездомных животных, их стерилизация и вакцинация, а затем выпуск на прежние места обитания. Исключение – собаки, которые проявляют немотивированную агрессию.

По данным специалистов, выпуск животного после вакцинации и стерилизации не снижает численность животных в стаях и угрозу от них для населения. Чаще всего стаи появляются в садоводческих товариществах – где хозяева оставляют их одних. Негативное влияние оказывает и подкормка собак жителями.

«В Самаре действует приют на 600 собак, но этого недостаточно. Необходимо и дальше развивать эту систему,а также воспитывать ответственное отношение людей к питомцам», - отметила Елена Лапушкина.

Участники совещания одобрили идею расширения сети приютов для безнадзорных животных.

Предложения по сокращению численности собачьих стай здесь, сообщили в пресс-службе администрации Самары.

 

Фото:    pixabay

 

 

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