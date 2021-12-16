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В Самаре предложили пути решения проблемы безнадзорных животных

16 декабря 2021 13:49
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В Самаре предложили пути решения проблемы безнадзорных животных

Вопросы отлова и содержания безнадзорных животных стали центральной темой заседания Президиума Ассоциации «Совета муниципальных образований Самарской области», которое состоялось 15 декабря в Администрации Самары. Участники мероприятия рассмотрели различные аспекты проблемы, обсудили возможные пути ее решения, и меры, которые предпринимаются муниципальными образованиями региона.

На сегодняшний день законодательством предусмотрен отлов бездомных животных, их стерилизация и вакцинация, а затем выпуск на прежние места обитания. Исключение – только те собаки, которые проявляют немотивированную агрессию. По закону они должны пожизненно содержаться в приютах. Как отметили участники заседания, выпуск животного после вакцинации и стерилизации не снижает численность животных в стаях и угрозу от них для населения.

«По сообщениям в СМИ и блогосфере, обращениям граждан мы слышим, узнаем о случаях нападения бродячих собак на детей и взрослых. Зачастую чипирование и стерилизация, предусмотренные федеральным законом, и доставка животного на прежнее место не решают проблему. Собаки после возврата на привычное место обитания могут становиться озлобленными, сбиваться в стаи, наблюдаются случаи немотивированной агрессии по отношению к людям. Также есть и случаи порчи имущества граждан, в частности, нападения стай на домашних и сельскохозяйственных животных. Мы должны соблюдать баланс в обществе, но в приоритете должны быть жизнь и здоровье людей», - отметила Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

По данным специалистов, чаще всего крупные стаи появляются в садоводческих товариществах – где хозяева оставляют их одних, а также в местах, где есть обильная кормовая база. В населенных пунктах нередки ситуации, когда животные находятся на самовыгуле, у безответственных хозяев такие собаки фактически становятся бездомными. Негативное влияние оказывает и подкормка собак жителями и своего рода опекунство над животными, они способствуют увеличению кормового ресурса, а значит и увеличению численности популяции «бродяжек».

«В настоящее время в Самаре действует приют на 600 собак, но этого недостаточно. Необходимо и дальше развивать эту систему, а также воспитывать ответственное отношение людей к питомцам», - отметила Глава города Елена Лапушкина

Участники совещания одобрили идею расширения сети приютов для безнадзорных животных, это позволило бы снизить напряженность ситуации. 

«Можно создать межмуниципальный приют, где собаки могли бы содержаться на постоянной основе, а волонтеры - добровольно ухаживать за животными. Кроме того, необходимо воспитывать ответственное отношение к питомцам. Только в Красноярском районе ввод жилья с 2019 года увеличился в три раза, соответственно, выросло число безнадзорных собак. Однако если бы люди знали, что смогут передать своего питомца в случае необходимости в межмуниципальный приют, то бездомных животных было бы меньше», - высказал свою точку зрения Глава муниципального района Красноярский Михаил Белоусов.

Участники заседания Ассоциации разработали предложения по сокращению численности собачьих стай в муниципальных образованиях. В приоритете должны быть жизнь и здоровье граждан, стаи и после стерилизации способны нападать на людей, особенно на детей. Также на федеральном уровне необходима дополнительная финансовая поддержка организаций, которые создают приюты для животных и ведут просветительскую деятельность – убеждают население в необходимости ответственного отношения к питомцам. Возможно участие опекунов и тех, кто занимается подкормкой животных, в деятельности приютов. На федеральном уровне предлагается установить административную ответственность за невыполнение требований к содержанию, в том числе выгулу животных. Это будет способствовать сокращению случаев самовыгула. 

 Участники заседания выступили с еще одной инициативой - предложить оперативному межведомственному штабу по борьбе с бродячими животными провести социологическое исследование среди населения, чтобы понять реальное отношение людей к этому вопросу, их приоритеты. 

Все озвученные предложения будут обобщены и направлены для рассмотрения во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления.

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