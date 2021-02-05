В Самаре предлагают запретить шуметь внутри домов

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В Самарской области могут запретить в определенные часы нарушать тишину и покой граждан не только на улице, но и внутри многоквартирных домов. С инициативой такого запрета вышла фракция «Единой России» в губернской думе.



В своем законопроекте, направленном 3 февраля в областной парламент, единороссы сетуют на «расширительное толкование» действующего закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области»: «Обеспечивается тишина и покой граждан только от действий, совершаемых вне многоквартирного дома, то есть прежде всего на улице. Таким образом, под сомнение на практике могут быть поставлены действия граждан, нарушающие тишину и покой соседей по многоквартирному дому».



Единороссы предложили соответствующие поправки в закон, чтобы в случае нарушения к ответственности могли быть привлечены и те, кто, например, громко слушает музыку в доме или делает ремонт в ночные часы.



В действительности суды и ранее накладывали штрафы на тех, кто слишком громко слушает музыку в своих квартирах, когда большинство граждан отдыхает. Тогда как привлечь к ответственности тех, кто ночью ездит с прямоточными глушителями по городским улицам, напротив, оказывается проблематично, пишет СО ОНЛАЙН.