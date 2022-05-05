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В Самаре поздравили ветеранов и тружеников тыла с наступающим Днем Победы
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В Самаре поздравили ветеранов и тружеников тыла с наступающим Днем Победы

5 мая 2022 17:09
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В Окружном Доме Офицеров состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне.

В четверг, 5 мая, в Окружном Доме Офицеров состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. В фойе Окружного Дома офицеров Самарского гарнизона участников встречал оркестр Управления Росгвардии по Самарской области. В мероприятии приняли участие Глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской Думы Алексей Дегтев.

Глава города поздравила с наступающим праздником и вручила ветеранам Великой Отечественной Войны, труженикам тыла, ветеранам труда почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки:

«Сколько бы ни прошло лет, мы никогда не устанем благодарить вас за мир, возможность говорить на родном языке и жить так, как мы выбрали. Вы показали нам пример мужества, отваги и патриотизма – искренней любви к своему Отечеству. Именно на вашем примере воспитаны те ребята, те бойцы, которые и сейчас отстаивают нерушимость наших границ, защищают наших близких. Огромное спасибо и фронтовикам, труженикам тыла за то, что имею возможность и честь стоять на этой сцене и благодарить вас. От всей души я желаю вам здоровья, долгих, мирных и спокойных дней. Пусть родные и близкие окружают вас заботой и любовью. С Днем Победы!».

Среди награждаемых - Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда Иван Убогов, Сергей Алёхин, Александр Любимов, Винидикт Шевченко и Нина Небритова.

Алексей Дегтев также выступил с приветственным словом и вручил Памятные знаки Самарской Думы «За патриотическое воспитание» ветеранам и участникам Великой Отечественной Войны, труженикам тыла Надежде Бердниковой, Анатолию Кравченко и Станиславу Короткову. Благодарственными письмами Думы городского округа Самара наградили Геннадия Малахова и Галину Макаренко.

«Сегодня 77 лет мы живем, создаем семьи, работаем, учимся. И все это благодаря вам и нашим людям, которые сложили головы в годы страшной, кровопролитной войны. Наша задача сегодня сохранить великую память о храбрости, мужестве, героизме. Сегодня мы видим, что та работа, которую вы проводите в ветеранских движениях, в общественных организациях не пропадает даром. Наши вооруженные силы, солдаты, офицеры, так же, как и предки, проявляют мужество, героизм и отвагу. Поздравляю всех нас с 77 годовщиной Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне! Желаю вам, дорогие, мира, любви, благополучия!» - заключил Алексей Дегтев.

Завершилось торжественное мероприятие концертной программой Государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки».

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия

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