В Самаре появилась аренда электросамокатов

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В Самаре начал работу сервис шеринга электросамокатов Woosh. Он действует по тому же принципу, что и каршеринг с автомобилями. Любой может на время арендовать электросамокат, которые просто стоят на оживленных улицах города. Для этого нужно скачать мобильное приложение, зарегистрироваться и привязать способ оплаты.

Если вы не видите самокатов поблизости, приложение покажет, где стоят ближайшие. Сервис устанавливает разрешенную зону для катания, и если за нее выйти, приложение подаст сигнал, а двигатель отключится. Если и после этого самокат продолжит удаляться от разрешенной зоны, его батарея будет деактивирована навсегда, а с пользователя снимут штраф. Кроме того, с самокатами нельзя заходить в метро и помещения.

Покатавшись, можно оставить самокат на одной из отмеченных в приложении парковок Woosh. Тариф для конкретного самоката покажет приложение - до начала поездки можно будет увидеть стоимость старта, стоимость минуты, применится ли страховка. При бронировании на счете блокируется депозит в 500 рублей, блокировка снимается после оплаты.

Сервис предназначен только для пользователей старше 18 лет, пишет Самру.ру.

Фото: pixabay.com