В Самаре полицейские проводят приемы граждан

Я нашел ошибку
Главные новости:
Традиция угощать сослуживцев в день своего рождения нравится больше, чем традиция дарения именинникам подарков от коллектива.
Каждому второму работающему самарцу нравится традиция угощать коллег в день своего рождения
"В знак уважения ко многим поколениям создателей метро".
Путин: 2 октября в России будут отмечать День метростроителя
Самарскую область в полуфинале представят 10 лекторов.
В полуфинал конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание» от СО прошло максимальное в ПФО количество участников
Вся выращенная продукция отправляется по цветочным магазинам региона.
Почти 85 тысяч тюльпанов вырастили в Безенчукском районе для прекрасной половины
АО «АВТОВАЗ» провел традиционную конференцию, посвященную итогам выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора за прошлый год.
«Время возможностей для АВТОВАЗа»: Дмитрий Азаров обсудил с руководством и коллективом планы развития завода
В продолжение заложенных традиций, в этом году участниками мероприятия также стали дамы и кавалеры Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна.
В СЭК им. П.Мачнева состоялся студенческий бал, посвященный эпохе XIX века
И единственная из учителей, ставшая почетным гражданином Самарской области.
Сегодня отмечает День рождения Евгения Аршлутова - единственный в области народный учитель СССР
Соглашение направлено на создание условий для вовлечения детей в возрасте от 2 до 7 лет в систематические занятия физической культурой и спортом.
Лидия Рогожинская подписала соглашение по созданию центров раннего физмческого развития детей в регионе 
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.89
-0.54
EUR 79.51
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре полицейские проводят приемы граждан

1 марта 2023 11:54
163
В Самаре полицейские проводят приемы граждан

На территории г. Самары в марте 2023 года продолжается проведение личных приемов граждан. Местные жители могут задать свои вопросы руководителям различных служб и подразделений городской полиции.

С графиком личного приема можно ознакомиться на официальном сайте Управления МВД России по г. Самаре в разделе «Для граждан». Кроме того, информация размещена на первых этажах в отделах полиции г. Самары.

14 и 28 марта 2023 года прием граждан будет осуществлять начальник Управления МВД России по г. Самаре Дмитрий Алексеевич Урюпин. Получить дополнительную информацию и записаться на прием можно по телефону: 8 (846) 373-75-95.

 

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
АО «АВТОВАЗ» провел традиционную конференцию, посвященную итогам выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора за прошлый год.
01 марта 2023, 14:30
«Время возможностей для АВТОВАЗа»: Дмитрий Азаров обсудил с руководством и коллективом планы развития завода
АО «АВТОВАЗ» провел традиционную конференцию, посвященную итогам выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора за прошлый год. Экономика
107
ПДД, лекарства, сигареты: что изменится в марте
01 марта 2023, 11:17
ПДД, лекарства, сигареты: что изменится в марте
Новый месяц по традиции приносит с собой новые правила. Общество
190
В России поменяли порядок проезда перекрестков с круговым движением. 
01 марта 2023, 09:12
В России поменяли порядок проезда перекрестков с круговым движением
Постановление правительства с соответствующими изменениями в правила дорожного движения (ПДД) вступило в силу 1 марта. Транспорт
189
В центре внимания
АО «АВТОВАЗ» провел традиционную конференцию, посвященную итогам выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора за прошлый год.
1 марта 2023  14:30
«Время возможностей для АВТОВАЗа»: Дмитрий Азаров обсудил с руководством и коллективом планы развития завода
99
Вручена 50-тысячная Карта жителя Самарской области
1 марта 2023  12:44
Вручена 50-тысячная Карта жителя Самарской области
252
В Самаре полицейские проводят приемы граждан
1 марта 2023  11:54
В Самаре полицейские проводят приемы граждан
161
ПДД, лекарства, сигареты: что изменится в марте
1 марта 2023  11:17
ПДД, лекарства, сигареты: что изменится в марте
188
В России поменяли порядок проезда перекрестков с круговым движением. 
1 марта 2023  09:12
В России поменяли порядок проезда перекрестков с круговым движением
188
Весь список