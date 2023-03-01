В Самаре полицейские проводят приемы граждан

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На территории г. Самары в марте 2023 года продолжается проведение личных приемов граждан. Местные жители могут задать свои вопросы руководителям различных служб и подразделений городской полиции.

С графиком личного приема можно ознакомиться на официальном сайте Управления МВД России по г. Самаре в разделе «Для граждан». Кроме того, информация размещена на первых этажах в отделах полиции г. Самары.

14 и 28 марта 2023 года прием граждан будет осуществлять начальник Управления МВД России по г. Самаре Дмитрий Алексеевич Урюпин. Получить дополнительную информацию и записаться на прием можно по телефону: 8 (846) 373-75-95.