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В Самаре подведены итоги социальной акции «Говорящая книга»

8 декабря 2021 12:43
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В Самаре подведены итоги социальной акции «Говорящая книга»

В Самаре завершилась социальная акция «Говорящая книга», цель которой – расширение доступа незрячих и слабовидящих людей к различным литературным произведениям. Подведение итогов было приурочено к Международного дня добровольца, который отмечается 5 декабря.

Инициатором акции, стартовавшей в июне 2021 года, выступило представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области. Ее сразу поддержали в ряде других регионов присутствия НСКВ – Свердловской области и Пермском крае. В течение полугода волонтеры озвучивали и записывали на тифлофлешплеер (специальное устройство, позволяющее записывать «говорящие» книги для незрячих и слабовидящих) произведения российских и зарубежных авторов.

В Самаре волонтеры озвучили предоставленные областной библиотекой для слепых рассказы известной самарской писательницы и поэтессы Галины Михайловой.

Всего в акции приняли участие более 120 человек из 18 социально ответственных компаний в трех регионах. Большой вклад в ее реализацию внесли сами библиотеки, которые порекомендовали и предоставили произведения, а также, по возможности, свои студии звукозаписи; помогли волонтерам оценить уровень навыков и творческие способности. В целом – сделали все, чтобы записи получились профессиональными.

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