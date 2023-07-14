В Самаре подведены итоги работы отдела государственного контроля регионального управления Росгвардии

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Отдел государственного контроля Управления Росгвардии по Самарской области подвел итоги работы в первом полугодии 2023 года. Подразделение осуществляет надзор за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, а также за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.

С начала года стражи правопорядка проверили 8 объектов ТЭК, по результатам проверок выявлено 98 нарушений требований к обеспечению их безопасности и антитеррористической защищенности. Росгвардейцы выдали 5 предписаний об устранении нарушений, составили 4 протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.30 КоАП РФ «Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».

Кроме того, в первом полугодии сотрудники Росгвардии провели 2 плановые проверки деятельности подразделений охраны, по результатам которых выявлено 12 нарушений обязательных требований, выдано 2 предписания об устранении нарушений. По истечении сроков ранее выданного предписания об устранении нарушений проведены 2 внеплановые проверки, по результатам которых установлено, что нарушения обязательных требований подразделением охраны устранены.